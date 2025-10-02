Barista Guru ile kahvenin yolculuğu: Tarladan Fincana İlk Adım

Kahve severler için keyifli ve bilgilendirici bir içerik sunan yeni program "Barista Guru", izleyicileri kahvenin büyülü dünyasına davet ediyor. Programın ilk bölümünde, kahve tadım uzmanı Yunus Çakmak, kahvenin tarladan fincana uzanan yolculuğunu, üretim sürecini ve tadım tekniklerini detaylı bir şekilde anlatıyor.

"FARKLI İKLİMLERDE, FARKLI PROSESLER İLE YETİŞTİRİLİYOR"

Kahve, dünyanın farklı bölgelerinde iklim, toprak yapısı ve yükseklik gibi doğal koşullara bağlı olarak yetişiyor. Bu farklılıklar, kahvenin proses yöntemlerini de doğrudan etkiliyor. Etiyopya'da hem yıkanmış hem de naturel proses uygulanırken, Kolombiya'da altı hasat gözlemlendiğini belirten Çakmak, farklı ülkelerde birçok değişik proses yöntemini incelediğini ifade ediyor.

TANZANYA'DA ULUSLARARASI BAŞARI

Kahve toplamanın ötesinde prosesler alanında uzmanlaştığını ifade eden Yunus Çakmak, çalışmalarını Tanzanya ve Kolombiya'da sürdürdüğünü aktarıyor. Çakmak, Tanzanya'da yaptığı proses çalışmalarıyla ödül kazanarak uluslararası başarıya imza attığını vurguluyor.

"TÜRKİYE'DE KAHVENİN TOPLANMASI İLE İLGİLİGÖRDÜĞÜNÜZ VE DUYDUĞUNUZ ŞEYLERİN %98'i YALAN!"

"Kahvenin sadece sıcak iklimlerde yetiştiği veya farklı iklim koşullarına bağlı olduğu yönündeki yaygın söylemler doğru değil," diyen Çakmak, kahvenin yetişmesinde en kritik faktörlerin toprak yapısı ve rakım olduğunu belirtiyor. Deneyimlerini paylaşan Çakmak, Burundi ve Guatemala'da yüksek rakımlarda gerçekleştirilen kahve hasat çalışmalarına bizzat katıldığını ve bu bölgelerdeki üretim süreçlerini yakından gözlemlediğini ifade ediyor.

"'KAHVE YIKANDIKTAN SONRA SERALARDA KURUTULUYOR' – HAYIR!"

Kahve tadım uzmanı Yunus Çakmak, kahveyle ilgili yaygın yanlış bilgilere dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulunuyor: "Kahve yıkandıktan sonra seralarda kurutuluyor" şeklindeki söylemler doğru değil. Çakmak, kahvenin kurutulma sürecinin her bölgeye ve iklime göre büyük farklılıklar gösterdiğini vurguluyor. Özellikle nemli iklim koşullarına sahip bölgelerde, kahve çekirdekleri özenle fırınlarda kurutularak ideal nem seviyesine ulaştırılıyor. Bu süreç sırasında ortaya çıkan kahve meyveleri ise atık olarak değil, yakıt olarak değerlendiriliyor; böylece üretim süreci hem verimli hem de çevre dostu bir döngüye dönüştürülüyor. Nihayetinde, kahve çekirdekleri istenilen nem oranına ulaştığında, dışındaki zarlarından titizlikle ayrılarak, bardağınıza ulaşmak üzere hazır hâle getiriliyor.

"OJE İLE DOĞRU KAHVEYİ TOPLATTIM"

Kahve tadım uzmanı Yunus Çakmak, kırmızılaşan kahvelerin toplanması sırasında işçilerin yanlış çekirdekleri toplamaması için uyguladığı ilginç yöntemi aktarıyor. Çakmak, doğru kırmızılıktaki kahvelerin rengini işaretlemek amacıyla işçilerin tırnaklarına oje sürdürdüğünü ve yalnızca bu belirgin renkteki kahvelerin toplanmasını tembih ettiğini belirtiyor. Çünkü doğru şeker değerine sahip olmayan kahveler, ne kadar özenle işlenirse işlensin, istenilen aroma ve tat profiline ulaşamıyor.

Ayrıca, bazı kahve türlerinde Çakmak, kahveyi ananas, çilek ve şeftali gibi meyvelerle birlikte belirli bir süre bekleterek fermente ettiğini ifade ediyor. Ancak bu yöntemin her kahve çeşidine uygun olmadığını vurgulayan Çakmak, fermentasyon sürecinde doğallığın korunmasının ve sürecin büyük bir dikkatle yönetilmesinin önemine özellikle dikkat çekiyor.

Kahve üretimi ve prosesleriyle ilgili verdiği bu değerli bilgiler ışığında, dilerseniz Yunus Çakmak'ın anlatımını ve deneyimlerini içeren videoyu de izleyebilirsiniz. Programın ilk bölümüne buradan ulaşabilirsiniz ve kahvenin tarladan fincana uzanan yolculuğunu kendi gözlerinizle keşfedebilirsiniz.