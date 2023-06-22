Balıkesirli Gençler 70 Yıllık İpek Bayrakla Törenlere Katılıyorlar

Balıkesirli gençler 70 yıllık ipek bayrakla törenlere katılıyorlar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde gençler törenlere 70 yıllık ipek bayrakla katılıyorlar. Mahallede Sercan Karabıyık'ın oğlu Berkay'ın sünnet törenine katılan gençler, ipek bayrakları tekbirlerle açarken, caminin önünde ata binen sünnet çocuğuna evine kadar eşlik etti.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde ipek bayrak geleneği yaşatılıyor. Mahalle gençleri, biri 70 diğeri 20 yıllık olan iki adet ipek bayrakla törenlere katılıyorlar. Köyde düzenlenen düğün, sünnet ve asker uğurlamalarında açılan bayraklar büyük ilgi görüyor. Mahallede Sercan ve İpek Karabıyık'ın oğulları ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Karabıyık'ın sünnetinde de ipek bayraklar açıldı. Tekbirlerle açılan bayraklar sünnet çocuğuna evine kadar eşlik ederken, törene katılan vatandaşlar ipek bayraklarla fotoğraf çektirdi. Oğluna sünnet düğünü yapan Sercan Karabıyık, " Bu gün oğlumun sünnet cemiyetini yapmaktayız. Tabi Burhaniye'de oturuyorum ama, köyümüzde yapmayı tercih ettik. Çünkü köyümüzün örf ve adetlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Köyümüzün özellikle ipek bayrakları vardır. Onları da bu gün göndere çektik. Oğlumun sünnetini tamamladık. Katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. Emekli imam Mustafa Demir de, " 50 seneden beri bu köydeyim. Köyümüzün özelliklerinden birisi de iki tane çok güzel Türk bayrağına sahip olmasıdır. Düğünlerimizde, sünnetlerimizde, asker uğurlamalarımızda bu bayrakları çeker, onlarla beraber bu merasimleri icra ederiz. Bayraklarımızın tarihi eskidir. Ben 50 sene oldu, Yarım asır önce geldim. Bu bayraklar vardı. Ondan önce ne kadar vardı orasını bilemiyorum. O zamandan beri cemiyetlerimizi hep bu Türk Bayrakları ile süsleriz. Emeği geçenleri, bu bayrakları ilk olarak yapanları da rahmetle yad ediyorum" dedi. Mahalle muhtarı Sezgin Gökdemir ise, " Sünnet cemiyetinde yaklaşık 70 yıllık olan ipek bayrağı çektik ve 20 yıllık olan bir bayrağımız daha var. Biz bunu büyüklerimizden aldık. Böyle sürdürüyoruz, cemiyetlerimizde devam ettiriyoruz. Bundan sonraki gençlerinde devam ettireceğine inanıyorum. Bayrak dualarla açılır, dualarla kapanır" dedi. Osman Sarıtaş da," Bu sünnet cemiyetimizde ipek bayraklarımızı çektik. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi, bu gururu devam ettiriyoruz" dedi.