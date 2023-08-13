Balıkesir'de 2. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2. Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi. Perseid meteor yağmurlarının da etkinlik takviminde yer alması katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini sağladı. Kimi vatandaşlar meteor yağmurlarını çıplak gözle izlemeyi tercih ederken, astro fotoğrafçılarda kayda almak için birbirleriyle yarıştı.

Tüm Türkiye'de "Perseid Meteor Yağmuru" heyecanı yaşandı. Meteor yağmurlarının en net gözüktüğü Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova Yaylası'nda gözlem etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile ikinci gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Şenlik süresince alanında uzman kişilerce gündüz gökyüzü bilimine ve şekillerine ait bilgiler verildi. Çocuklar için eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Gece ise tüm ışıklar kapatılarak gökyüzünün muhteşem dansı izlendi. Birçok astro fotoğraf tutkunu bu anı çekmek için sabaha kadar bekledi. Kurulan teleskoplar ile katılımcılar gezegenleri gördü.

Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, yaptığı konuşmada, "Dünya'ya giren göktaşlarının, kayan yıldızlar gibi bıraktığı izlere bakarak, keyifli bir bir ağustos akşamı geçirerek, asıl hedefimiz olan, yörenin insanlarına, öğrencilere ve herkese gökbilim konusunda farkındalık oluşturmak, bunu gerçekleştirmek için bir çalışma yapmış oluyoruz." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Sındırgı'nın Ulus Dağı eteklerinde Sarıcaova Yaylası'nda Gökyüzü Gözlem 2. Yıl etkinlikleri de sona erdi. Gökyüzünü gözlemlemek isteyen yüzlerce insanın burada toplandığı ve astro fotoğrafçıların bulunduğu muhteşem bir ortam vardı. Bizler de gençlerin bu konularda bilgi sahibi olabilmesi için bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz. Bu yılda meteor yağmurlarının bu tarihlerde olması etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı. Çevre il ve ilçelerden binlerce kişi bu anı ölümsüzleştirmek için buraya geldi. Sındırgıda gökyüzü meraklıları buluştu. ve bu meraklılar gökyüzündeki o halkalı Satürn gezegeninden samanyoluna ve meteor yağmurlarının en muhteşem olduğu bir yılda bu yıl Sarıcaova'da onları izleme fırsatı buldular. Yani bizler de bizatihi şahit olduk. Hakikaten gökyüzü bu kadar muhteşem olduğunu herhalde ancak böyle baktığınız ortamda anlayabilirsiniz." dedi.

ÇOMÜ Fizik Öğretim üyesi Mehmet Tüysüz "Çok fazla katılımcımız oldu. Binlerce katılımcımız oldu buraya gelen. Çadırlarda kaldılar, bizimle gökyüzü sevdalıları, bizimle birlikte gökyüzüne baktılar. Teleskopları kurduk. Bu tarihte yapmamızın özel bir sebebi de vardı. Dün gece maksimumu yaşadığımız Perseit göktaşı yağmurunu izledik hep beraber. Çocuklar, belki de büyükşehirlerde yaşayanlar hiç göremediği kadar saatte 100 taneye yakın göktaşını izlediler. Meteor kaymalarını izlediler. Gece gözlem etkinlikleriyle gökyüzü tanımayla olurken gündüzleri de üniversiteden gelen arkadaşlarımız hocalarımız bizler etkinlikler yaptık atölye çalışmaları yaptık. Çocuklarımıza roketler uçurduk. Onların yarışmalarını yaptık. Gök atlasları yaptık, güneş saatleri yaptık. Artık sunumlarımız oldu, evreni gökyüzünü teleskopları gökyüzü fotoğrafçılığını anlatan farklı farklı alanlarda sunumlarımız oldu. Çok dolu dolu bir etkinlikti, çok güzeldi." şeklinde konuştu. - BALIKESİR