Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği de arttı. Türlerine göre kasalanıp tezgahları şenlendiren balıklar arasında karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra şifalı olduğuna inanılan başlarındaki taş nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan kilosu 650 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor. Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümündeki 2 otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan satışa sunuluyor. 'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, balıkçılarda 5 tanesi 100 lira, alışveriş sitelerinde, aktarda ise 10 tanesi 400 ila 1500 lira arasında alıcı buluyor.

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Balıkçı Mustafa Karaçöl, baş bölümündeki taşların şifalı olduğuna inanan çok sayıda müşterisinin, karakulak, granyöz ve eşkina balığını tercih ettiğini söyledi. Böbrek rahatsızlığına karşı koruduğu, böbrek ve safra kesesi taşı ağrısı çekenlerin, otolit taşından 4'ünü havanda ezip, üzerine yarım limon suyu ekleyerek tükettiğini belirten Karaçöl, "Karakulak lezzetinin yanı sıra şifa olması amacıyla, başındaki taşlardan dolayı çok satılıyor. Şifalı olduğuna inananlar sıklıkla karakulak almayı tercih ediyor. Bilimsel olarak ispatlanmış faydası yok, ama inananlar başındaki taşları satın alıyor. 5 tanesini 100 liraya satıyoruz, kilosu yaklaşık 10 bin lira" dedi.

"FAYDASINA YÖNELİK BİLİMSEL VERİ YOK"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Otolit taşı balıklarda dengeye yarayan 'kulak taşı' olarak da adlandırılır. Bütün balıklarda var. Bazı balıklarda çok büyüktür. Karakulak, granyöz ve eşkina balığında büyük boyda var. Bazı vatandaşlarımız böbrek rahatsızlığına fayda için kullanıyor. Faydasına yönelik bilimsel çalışma, veri yok, faydasının gerçekliği belli değil. Kulak taşlarını bazıları biriktirip satıyor" diye konuştu.