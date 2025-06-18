Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Marmaris ve Fethiye'de bazı eğlence mekanlarında çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan müstehcen dans görüntüleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatandaşların tepkisini çeken görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

"BU GÖRÜNTÜLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 62 milyonu aşkın turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, turizmin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ancak son günlerde bazı işletmelerde kaydedilen görüntülerin millette infial uyandırdığını belirterek, "Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca, yarın Muğla'da yapılacak bir toplantıda valiler ve güvenlik birimleriyle "alınması gereken önlem ve denetimler" değerlendirilecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILIYOR

Bakanlığın talimatıyla, Emniyet ve Jandarma kara bölgelerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise denizlerde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecek. Yerlikaya, denetimlerin sonuçlarının şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulacağını da sözlerine ekledi. Turizm sektörünün ülkenin "parlayan yıldızı" olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, sektörün bu tür olaylarla zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Tepki çeken mekanların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin başlatılması bekleniyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."