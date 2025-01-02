Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket

Sosyal medyada yürekleri ısıtan bir görüntü paylaşıldı. Bir kurye, sipariş götürdüğü adreste bulunan küçük bir çocuktan 20 lira bahşiş aldı. Parayı alan kuryenin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"SENİ YETİŞTİREN AİLEYE KURBAN OLAYIM"

Bahşişi alan kurye o anları şu sözlerle anlattı: "Seni yetiştiren aileye kurban olayım. 10-12 yaşında çocuk çıkardı 20 lira bahşiş verdi. O mütevazilik, hoş görü, öğrenmiş olduğu medeniyet yeter. Kapıda veriyor, 'Ağabey hakkını helal et, o kadar badireler atlatarak geliyorsunuz' diyor. 'Elimde bu var' deyip cebindeki parayı veriyor. Bize de bunu ihtiyaç sahibi birine vermek yakışır."

PARAYI KIZ ÇOCUKLARINA VERDİ

Paylaşılan görüntülerde motoruna binen kuryenin, kırmızı ışıklarda su satan iki küçük kıza denk geldiği görülüyor. Kızlara "Şuradan geçen bir ağabey gönderdi. Beraber bölüşün tamam mı?" diyerek parayı veren kurye, sonrasında yoluna devam ediyor.

O anlara sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.