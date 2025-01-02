Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak

Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Götürdüğü sipariş sonrası küçük bir çocuktan bahşiş alan kuryenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Çocuktan aldığı bahşişe kendi de para ekleyen kurye, ışıklarda su satan iki kız çocuğuna vererek bölüşmelerini istedi. O anlara "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada yürekleri ısıtan bir görüntü paylaşıldı. Bir kurye, sipariş götürdüğü adreste bulunan küçük bir çocuktan 20 lira bahşiş aldı. Parayı alan kuryenin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"SENİ YETİŞTİREN AİLEYE KURBAN OLAYIM"

Bahşişi alan kurye o anları şu sözlerle anlattı: "Seni yetiştiren aileye kurban olayım. 10-12 yaşında çocuk çıkardı 20 lira bahşiş verdi. O mütevazilik, hoş görü, öğrenmiş olduğu medeniyet yeter. Kapıda veriyor, 'Ağabey hakkını helal et, o kadar badireler atlatarak geliyorsunuz' diyor. 'Elimde bu var' deyip cebindeki parayı veriyor. Bize de bunu ihtiyaç sahibi birine vermek yakışır."

PARAYI KIZ ÇOCUKLARINA VERDİ

Paylaşılan görüntülerde motoruna binen kuryenin, kırmızı ışıklarda su satan iki küçük kıza denk geldiği görülüyor. Kızlara "Şuradan geçen bir ağabey gönderdi. Beraber bölüşün tamam mı?" diyerek parayı veren kurye, sonrasında yoluna devam ediyor.

O anlara sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak
img

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
img

Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
500

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

örnek bir davranış çünki o kuryeler soğuk hava sıcak hava demeden merdiven çıkıp iniyor helal olsun bahşiş verene ve örnek olsun

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Kurguda olsa güzel

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Duygu sömürüsünde üstümüze yok...

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

İyi de küçücük çocuktan bahşiş almak ne sen kendine harca de geç. Bahşiş nedir arkadaş işini yapıyorsun. Herkes bahşiş bekliyor bu nasıl saçmalık. Ben sana bedava yaptırmıyorum paranı zaten alıyorsun. Bahşiş ne ?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırahmi yurt:

Kuryeler sıcak soğuk demeden merdiven inip çıkıyormuş muş. Ya işin kendisi zaten ulaştırmak merdiven inip çıkmak! İnsan işini yapıyor diye ikinci kez ücret alıyorsa bunun adı rüşvettir. Bana bir daha ki sefer sipariş getirirken ayrıcalıklı davran demektir bahşiş. ! Niye. Herkes zaten ücretini veriyor siparişinin! Bahşişe alışan bu kez bahşiş vermeyene kötü hizmet veriyor. Bunun suçlusu bahşiş verenler.öğretmenlere hediye alanların durumu da aynı.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Reklama ne gerek var Allah görse yeter

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Helal olsun gerçekten çok kişi sadece klavye ebeliği yapıyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

yanı demek ıstıyorkı koca koca adamlar utanın sız bahsıs vermıyorsunuz ufacık cocuk verıyor sızdende beklıyoruz demekmıstıyor..cok guzel kurgu..ıyı takıcı kasar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Bilican:

motorculara badireleri yaratan kendileridir. fazla sipariş teslimi için ters yön, kaldırım, kapalı yol nere varsa dinlemeden gidiyorlar. son 2 yıldır acemi şoförler gibi zırt pırt gözüm aynada

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdelidolu :

Sağ elin verdiğini sol el görmesin buyurmuş peygamber efendimiz. Şimdi bakıyosun kuryesinden zenginine herkezin amacı gösteriş olmuş.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli 2-3 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.