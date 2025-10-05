Bağcılar'da 30. Geleneksel Toplu Düğün Şöleni Düzenlendi

BAĞCILAR Belediyesi tarafından 30'uncusu düzenlenen toplu düğün şöleninde 8 çift dünya evine girdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şahitliğini yaptığı çiftlerin nikahını ise Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kıydı. Atılan imzalarla birlikte bugüne kadar toplu nikahla evlenenlerin sayısı 2 bin 290 oldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu yıl 30'uncusu yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen törene; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız iştirak etti.

30'uncu Geleneksel Toplu Düğün Şöleninin yapıldığı Halk Sarayı, çiftlerin mutluluğuna ortak olmak isteyenlerle doldu. İlerleyen saatlerde gelin ve damatlar, müzik ve konfetiler eşliğinde alana girdi. Heyecanlı oldukları gözlenen çiftler, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Gelin ve damatların yerini almasının ardından nikah törenine geçildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın nikahını kıydığı çiftlerin şahitleri ise, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Müftüsü Ömer Kayhan ile hayırsever iş adamları oldu. Evlilik cüzdanlarının verilmesinin ardından çiftleri tebrik eden Bakan Bolat, "Bugün Bağcılar Belediyemizin 30 yıldan bu yana düzenlediği toplu nikah töreni için bir aradayız. Öncelikle evlenen çiftleri yürekten tebrik ediyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ailelerini de tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Böylece 8 yeni aile kurulmuş oldu. Ülkemizin geleceği için çok önemli yeni temeller atmış olduk. Cenabı Allah'ın emri, sevgili Peygamberimizin sünneti üzerine evlilikler oluyor, yuvalar kuruluyor. İnşallah onların evlatları, yeni nesiller de toplumumuzun, ülkemizin geleciğinin emanetçileri olacaklar" dedi.

'BUGÜNE KADAR 2 BİN 290 KİŞİ EVLENDİRİLDİ'

Hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu 30'uncu evlilik şölenimiz. İnşallah bizden sonraki başkanlarımız da bu güzel programa gelecek yıllarda da devam edecek. Hayırlı olsun diyorum. Bugün itibariyle başlayacakları yeni hayatlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Yıldız, bugün atılan imzalarla birlikte toplu nikahla evlenenlerin sayısının 2 bin 290 olduğunu da belirtti.

Çiftlerin yakınlarının da katıldığı programın sonunda iş adamlarınca evlenen çiftlere; oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi.