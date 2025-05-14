Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum

1995 yılının Ocak ayında ABD'de esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Aylin Radomisli Cates'in ölümü hâlâ aydınlatılamadı. Türk asıllı psikiyatristin ani ölümü, üzerinden geçen yıllara rağmen soru işaretlerini beraberinde taşıyor. Asıl adı Aylin Devrimel olan Aylin Radomisli Cates, 18 Ocak 1995 günü New York'un Bedford kasabasındaki evinin önünde, kendi aracının altında ölü olarak bulundu. Üzerinde gece elbisesi bulunan Aylin'in cesedi, olaydan iki gün sonra evin hizmetçisi tarafından fark edildi. Olay yerinde herhangi bir boğuşma ya da zorla müdahale izi bulunmadı.

ESRARENGİZ ÖLÜM

Yetkililer, Aylin'in ölümünü "freak accident" yani "garip bir kaza" olarak kayıtlara geçirdi. Ancak ölümünden yalnızca bir gün sonra Amerikan Silahlı Kuvvetleri Er Eğitim Komisyonu'na önemli bir rapor sunmaya hazırlanan Aylin'in yaşamını yitirmesi, çeşitli iddia ve şüpheleri beraberinde getirdi.

"BİLMEMESİ GEREKEN BİLGİLERE ULAŞMIŞ OLABİLİR"

Ayşe Kulin, 1997'de yayımladığı Adı: Aylin romanında bu gizemi yazmıştı. Kulin, yıllar sonra "Belki FETÖ öldürdü, bilmemesi gereken şeyleri öğrenmiş olabilir" diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Olaydan seneler sonra Ayşe Kulin, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Haber Bahane programına konuk oldu ve anlattıklarıyla adeta tüyler ürpertti. Haberler.com stüdyosunda konuşan Ayşe Kulin, "Aylin'in ölümü esrarengiz bir olaydı, hala çözülemedi.Ama benim bir küçük tahminim var.Biz o dönem FETÖ'den haberdar değildik, böyle bir olgu olduğundan. Sonradan öğrendik ki FETÖ diye bir durum var. Ben FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum. FETÖ'de bir Amerikan projesidir. Belki Aylin istemeyerek gereğinden fazla bir şeyler öğrendi. Bu benim kendi tahminim, kafamdan böyle geçiyor. Bilmemesi gereken bilgilere ulaşmış olabilir ve tepki göstermiş olabilir buna. Çünkü Aylin, doğrunun peşinde koşan bir kadındı."