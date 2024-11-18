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Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanına yönelik "Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 17'si tutuklu toplam 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınmaya başladı.

"SİZ TARAFSIZ OLMAYAN BİR YARGI MENSUBUSUNUZ"

Tutuklu sanıklardan Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı ile eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen WhatsApp yazışmalarını aktararak, "Biz polislerle ilgili derdest davayı birleştirme talebinde bulunmuştuk. Fakat davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğu düşünülerek reddedilmişti. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz tarafsız olmayan kollukla normal olmayan ilişki kuran bir yargı mensubusunuz. Bu yazışmalar anormal ilişkiler kurduğunuzu göstermektedir. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz WhatsApp üzerinden yazışmışsınız. Yasal prosedürün dışına çıkıp güvenlik açığına sebep oldunuz" dedi.

"BANA DÜŞMANŞLIĞINIZIN SEBEBİ NEDİR?"

Avukat Yurtçiçek'in ardından Mahkeme Başkanı ile KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki yazışmalarda adı geçen sanıklardan Tansel Aktan, "Benim hakkımda adil ve tarafsız karar vermeyeceğiniz anlaşılmıştır. Bana düşmanlığınızın sebebi nedir?" diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

"VERECEĞİNİZ KARAR BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan ise ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı'nın taraf tuttuğunu iddia ederek, "Siz emniyet müdürü olmuşsunuz, Şevket Demircan yardımcınız olmuş. Yazışmalarda emniyetçiler için 'Allah onları korusun' diyorsunuz. Allah onları korusun, bizim belamızı versin, öyle mi? Siz resmen bunlarla arkadaş olmuşsunuz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Sanıklar ve avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Savcı, yargı mensuplarının kollukla irtibatta bulunmasının ve Emniyet'in korunan yargı mensubuna araç tahsisinin normal olduğunu belirterek, yargılamayı uzatma amaçlı olduğu gerekçesiyle reddi hakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa verdi.

REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ise yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığını, başkana emniyet müdürü tarafından araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğunu ifade ederek, reddi hakim taleplerini reddetti. Avukatların kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepleri de reddedildi. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladıklarını beyan ederek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Duruşma yarın saat 14.30'da devam edecek.

Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Yattara'ma bak sen ! Madem yok hükmünde orada ne işin var .Dört işlemden sınav yapsan sıfır çeker , her türlü filimi çevir trilyonları götür yok hükmüymüş bunları bedavaya yatırmayın gitsin taş kırsın taş ocağında

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp den aliyor o cesareti yada torbacı kel den

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