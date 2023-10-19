Aydın'ın Nazilli ilçesinde Muhtarlar Günü kutlaması yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. İstasyon Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabri başında dualar edildi.

Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için ilk tören İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, muhtarlar adına çelengini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık ve mahalle muhtarları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetlilerin katıldığı törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık: "Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız demokrasinin çekirdeği bir öze sahiplik yapmaktadır. Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları arasında aracı bir rol oynarken diğer yandan kamu yönetimi ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yapmaktadır. Dolayısıyla bu adımlarla Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa sürede yetkili makamlara arz ederek çözüme kavuşturmaktadır. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Özcan, muhtarların gününü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Gazi Mustafa Kemal'in demokrasimizin temel taşları dediği muhtarlarımızın gününde bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ama Gazze'de yüzlerce masum çocuğun öldüğü ve zulme maruz kaldığı bir ortamda kutlama değil de bir değerlendirme programı olarak bahsedersek daha iyi olur. Muhtarlarımız kendi medeni cesaretleriyle ortaya çıkıp sadece halkın onay makamıyla seçimlere giriyorlar. Başarılı olup memlekete hizmet etmek adına çalışıyorlar. Onları bu medeni cesaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bütün Muhtarlarımızın gününü kutlarım" dedi.

İlk Kadın Muhtar Gül Esin mezarı başında anıldı

Çelenk koyma töreninin ardından protokol üyeleri ve muhtarlar, Eğriboyun Mezarlığı'na geçerek Cumhuriyet döneminin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarı başında andı. Gül Esin ve merhum muhtarlar için Yasin-i Şerif okunarak dua edildi ve Esin'in mezarına gül bırakıldı. - AYDIN