Aydın'da İşyerinde Kombi Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinde kombinin patlaması sonucu yangın çıktığı öğrenilirken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Kısa süreli paniğin de yaşandığı olayda, yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. İşyerinde biriken yoğun duman itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangının işyerinin mutfak bölümünde bulunan kombinin patlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.