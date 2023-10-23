Aydın'da İkamet Eden Yabancıların Sayısı Azaldı

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 11 bin 209 yabancı yaşarken, son 5 ayda 283 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

25 Mayıs 2023 verilerine göre 11 bin 492 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 19 Ekim 2023 verilerine göre 11 bin 209 oldu. Yaklaşık 5 ay içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yüzde 2'lik düşüş yaşanırken, toplam 283 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı.

Ülke genelinde ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaşların sayısında ise yaklaşık yüzde 12 oranında düşüş yaşandı. 25 Mayıs 2023 itibariyle ülke genelinde ikamet izni alan 1 milyon 303 bin 370 yabancı uyruklu vatandaş bulunurken, bu rakam 19 Ekim 2023 verilerine göre 1 milyon 136 bin 114 oldu. Ülke genelinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların yaklaşık yüzde 1'i de Aydın'da yaşıyor.

Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların ise yaklaşık yüzde 45'i Avrupa Kıtası'ndan, yaklaşık yüzde 18'i Asya Kıtası'ndan, yaklaşık yüzde 13'ü Orta Doğu'dan, yaklaşık yüzde 12'si Afrika Kıtası'ndan, yaklaşık yüzde 7'si Amerika Kıtası'ndan, yaklaşık yüzde 2'si ise Avustralya Kıtası'ndan Aydın'a geldiği öğrenildi. - AYDIN