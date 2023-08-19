Aydın'da Anneden Alternatif Serinleme Çözümü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Arzu Özen, sıcaklardan bunalan çocukları için alternatif bir çözüm geliştirdi. Evinin önüne koyduğu şişme havuz ile çocuklarının serinlemesini sağlayan anne 'Aydın çok sıcak bir memleket, bizim de havuza ya da denize gidecek durumumuz olmadığı için böyle bir çözüm buldum' dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Arzu Özen, sıcaklardan bunalan çocukları için alternatif bir çözüm geliştirdi. Evinin önüne koyduğu şişme havuz ile çocuklarının serinlemesini sağlayan anne "Aydın çok sıcak bir memleket, bizim de havuza ya da denize gidecek durumumuz olmadığı için böyle bir çözüm buldum" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler bulmaya çalışırken, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Arzu Özen, çocukları için alternatif çözüm buldu. Evinin önündeki kaldırımı çitle çevirerek güvenlik önlemi alan anne Özen, koyduğu şişme havuz ile çocuklarının serinlemesini sağladı. Plastik havuz şişirip, içini su dolduran anne, çocuklarının serinlemesi için oyun alanı oluşturdu.

Çocuklarını serinletmek için çözüm bulmaya çalıştığını ifade eden anne Özen; "Maalesef çocuklarımı denize veya havuza götürecek durumumuz yok. Sıcak Aydın günlerinde de bir alternatif bulmak istedim. Bu şişme havuzu su ile doldurup çocuklarımın hem eğlenmesini hem de serinlemesini sağladım" dedi. - AYDIN