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Türkiye, Fransa'ya da yangın söndürme uçağı gönderdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçağı gönderdi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE SAHİP OLDUĞU İMKANLA FARKLI ÜLKELERİNDE ORMANINI KORUYABİLİR"

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

"ORMANLAR EN KIYMETLİ MİRASIMIZDIR"

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet edilen değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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