Avcılar'da Metruk Bina Yangını: 2 Ölü, 2 Yaralı

Avcılar'da bulunan metruk bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, çevrede yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.