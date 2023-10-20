İstanbul'u dumanlar kapladı! 44 katlı rezidanstaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki 44 katlı bina alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanlar Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinden görüldü.

ÇATIYA ÇIKTILAR

Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki 44 katlı binanın 11. katındaki inşaat malzemeleri yanmaya başladı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken binanın üst kısımlarında bulunan 15 işçi dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden kareler: