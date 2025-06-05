Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen komedyeni Ata Demirer, son dönemde hem görünümüyle hem de yaşam tarzındaki değişiklikle hayranlarının beğenisini topluyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle tam 30 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Demirer, gömlek ve şorttan oluşan sade kombinine rağmen göz alıcı bir forma kavuşmuş haliyle objektiflere yansıdı. Hayranları ünlü komedyenin fit halini överken, ünlü isim de zayıflama süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hadi Anlat isimli programa konuk olan Demirer, yıllar boyunca birçok diyetisyenle çalıştığını ama asıl çözümü kendi yönteminde bulduğunu söyledi. Ünlü komedyen, bu süreci şu sözlerle özetledi, "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok."