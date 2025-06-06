Asel Bebek, Geçici Koruyucu Ailesi ile Bayrama Girdi

Asel Bebek, Geçici Koruyucu Ailesi ile Bayrama Girdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modelinin pilot uygulamasında, Asel bebek bayram sabahını geçici koruyucu ailesiyle birlikte geçirdi. Proje, korunmaya ihtiyacı olan çocuklara güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modelinin pilot uygulamasından ilk yararlanan Asel bebek, bayram sabahına geçici koruyucu ailesinin yanında uyandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen, 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modeli 30 pilot ilde başlatıldı. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların, kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanan modelden ilk yararlanan, Afyonkarahisar'da yaşayan Asuman ve Serdar Akman çiftinin geçici korumasına verilen Asel bebek oldu.

Gerekli eğitimlerini tamamlayan Akman çifti, arife günü Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi'ne imza atarak, evlerini Asel bebeğe açtı. Sözleşmenin imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çiğdem Ünlü Çeber ve Koruyucu Aile Birimi uzmanları çevrim içi olarak katıldı. Akman çiftinin geçici korumalarına aldıkları Asel bebek, bayram sabahına ailesinin yanında uyandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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