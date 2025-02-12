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Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına istinaden, kar yağışının etkili olduğu birçok il ve ilçede eğitime 1 günlük ara verildi. İstanbul'un tamamında, Kahramanmaraş, Samsun ve Tekirdağ'ın da ilçelerine 12 Şubat günü eğitim yapılmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime 12 Şubat'ta bir günlük ara verildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu. Gül yaptığı açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.

Elbistan'da yarın taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA DA TATİL KARARI

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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