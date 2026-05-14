Antalya Körfezi'nde Denizanası Geçişi Tamamlandı

ANTALYA Körfezi'nde her yıl açıkta seyreden, ancak bu yıl şiddetli poyrazın etkisiyle kıyıya kadar ulaşan denizanası geçişi tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Şu anda popülasyon oldukça düştü. Olanlar da zaten dipte. Bu dibe düşenler ölüyor, çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları bunları tüketiyor. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında denizin açıklarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri, bu kış yaşanan sert poyrazlar nedeniyle körfez içlerine kadar ulaştı. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları, zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde gözükürken, balıkçıların da ağlarına zarar verdi. Ancak son günlerde geçişin tamamlanmasıyla körfezde bulunan denizanası popülasyonu oldukça düştü.

Denizanası geçişinin tamamlandığını ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyen AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizanalarıyla ilgili otelciler, vatandaşımız, balıkçılarımız devamlı bu geçişin ne zaman tamamlanacağını sordu. Geçiş tamamlandı sayılır. Daha önce de bu geçişin nisan sonu, mayıs başı gibi tamamlanacağını söyledim. Şu anda popülasyon oldukça düştü. Olanlar da zaten dipte. Bu dibe düşenler ölüyor, çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları bunları tüketiyor. Endişelenmeye gerek yok, vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir. Balıkçılarımız için biliyorsunuz av yasağı başladı ama küçük balıkçımız ağlarını, paraketasını atıyor. Onlar için bir sıkıntı yok, onların ağlarında artık oldukça azalacak bundan sonra. Hatta olmayacak, yakalanmayacak" dedi.

Denizanasının ölüsüyle dahi temas edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Temastan kaçınması lazım vatandaşımızın. Balıkçılarımız özellikle ağlarında çıktığında geçmişte ellerini çok ciddi şekilde tahrip etti. Dikkat etmeleri lazım, hiçbir şekilde dokunmasınlar. Geçen sene bu geçiş olmadı. Geçen sene poyraz azdı. Ancak bu yıl poyraz çok estiği için, açıktaki poyrazın, esen rüzgarın etkisiyle açıktakiler kıyıya çekildi. Bu sene görüldü. Geçen sene değil ama bir önceki sene de yoğun şekilde gözükmüştü. Bu sene de bayağı yoğun gözüktü" diye konuştu.

