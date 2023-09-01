Antalya Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 108 faaliyet gerçekleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede son bir haftada 65 hane ziyareti ile 108 faaliyet gerçekleştirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede son bir haftada 65 hane ziyareti ile 108 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Küçüklü, Gazi, Üçkonak, Güney, Kahyalar, Pazarcı, Bakılar, Koru, Çakmak, Yeşilyurt, Çörüş, Çığlık, Muzkent, Yenigüney, Zeytinada, Çalıpınar, Karatepe, Şahinler ve Çimenbağ mahallelerinde toplam 65 hane ziyareti ile108 faaliyet gerçekleştirdi.

"Temel ve zaruri ihtiyaçlar karşılandı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, yapılan faaliyetle ilgili şunları söyledi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlenmiş hoş sohbet edilmiştir. Yatağa bağlı yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları giderilip, hoş sohbet ile gönülleri alınmıştır. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları yapılmış, yemekleri yapılmış, haneleri temizlenmiş, kilimleri çırpılmış, bahçeleri temizlenmiş, bahçeleri sulanmış, meyveleri toplanmış, camları silinmiş, çamaşırları yıkanıp serilmiş, bulaşıkları yıkanmıştır. Yaşlılar toplumun en değerli varlıklarıdır. Bu bakımdan yaşlılara saygı duyulması, onların tecrübelerinden istifade edilmesi, onların değerinin bilinmesi gerekir. Yaşlılarımızın yalnızlıklarını gidermek için tedbirler almak kalıcı çözümler üretmek, bakımlarını yapmak, sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yaşlılarımızla gönül bağı kurmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz." - ANTALYA