Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Son 4-5 gün içinde iki tane 5'lik deprem olduğunu belirten Ercan, depremlerin Anadolu Yarımadası içinde olmadığını, Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen, Antalya kent merkezi Alanya ve Mersin'de de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREM ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE OLMADI"

29 Kasım'da Alanya açıkları ile Kıbrıs arasında 5 büyüklüğünde meydana gelen depremi hatırlatan Ahmet Ercan, "4-5 gün arayla iki tane 5'lik deprem gördük. Bunlar bizim küçük deprem olarak andığımız depremlerdendir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor." dedi.

"YIKICI NİTELİKTE DEĞİL"

Bu şiddette depremlerin yıkıcı nitelikte olmadığını belirten Ercan, "Peki nerededir bu? Bu gölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu. Afrika yaklaşık yılda 3 ila 5 santimetre hızla Anadolu'yu toslayarak Anadolu'yu geriyor. Bu gerilmeler sonucunda dalan Afrika kıtası üzerinde 32 kilometre derinde kırıklar oluşuyor. Bu kırıkların sarsıntı etkilerini gördük bugün. Bu büyüklükler Türkiye ve Alanya bölgesindeki yapı niteliği için yıkıcı nitelikte değildir." diye konuştu.

"BÖLGEDE BEKLENEN EN BÜYÜK DEPREM 6.1-6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bölgede beklenen en büyük depreme ilişkin konuşan deprem uzmanı, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1-6.2 büyüklüğünde depremlerdir. Bu büyüklükte depremler olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin, Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz, sadece sarsar. Bunu için halk kaygılanmasın, yaşamını sürdürsün. Sağlam yerde sağlam ev ve benim her zaman için önerdiğim gibi yer, yapı bilgilendirme belgelerinin çıkartılması ve bunun tapuya işlenmesi. Eğer böyle yaparsak kırıksız döküksüz ölümsüz bir Türkiye depremlerine hazır olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
img

"Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu, Selami Yıldız kimdir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.