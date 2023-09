Antalya'da Sit Alanındaki Evler Yangında Zarar Gördü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci derece sit alanındaki Haşim İşcan Mahallesi'nde koruma altındaki 2 metruk ev, bitişiğinde yer alan tek katlı müstakil ev ile 7 katlı apartmanın dış cephe plastikleri, çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Haşim İşcan Mahallesi 1294 Sokak'taki kerpiç ve ahşaptan yapılmış 2 katlı metruk evde çıktı. 1'inci derece sit alanı olan ve tadilatın yasak olduğu mahalledeki 200 yıllık olduğu değerlendirilen evden alevler yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, metruk evin karşısında yer alan yine tarihi bir eve ve bitişiğindeki tek katlı müstakil ev ile 7 katlı apartmanın dış cephe plastikleri ile panjurlarına da sıçradı.

Yangın yerine ilk ulaşan itfaiye ekibinin talebi üzerine diğer istasyonlardan da takviye ekip yönlendirildi. Polis ekipleri yangın yerine giden yolları trafiğe kapatarak önlem alırken, apartman ve yakın bölgedeki evler tahliye edildi. Takviye ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla söndürme çalışmaları hızlandı. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Bazı vatandaşlar yangın tüpü, hortum ve kovalalarla yangını söndürme çalışmasına katıldı.

TARİHİ EV ÇÖKTÜ, İTFAİYE EKİBİ SON ANDA KAÇTI

Tarihi evde yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekibi son anda alandan uzaklaştı. Yangın dolayısıyla bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü aldı. Adrese gelen yaklaşık 20 itfaiye ekibi yangını 1 saatte kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına geçti. Yangında 2 tarihi ev ile bitişiğinde yer alan tek katlı müstakil ev küle dönerken, 7 katlı apartmanın dış cephesi ile panjurları zarar gördü. Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı

'BURASI SİT ALANI ANCAK ÇÖPLÜK BİR MAHALLEYE DÖNDÜ'

Mahallesindeki yangınların önüne geçemediklerini ifade eden Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, 'Apartmanın dış cepheleri hep yandı. İki tarihi ev yandı, bir otelin de zarar gördüğü söyleniyor. Bir sürü insan şu an mağdur. Gördüğünüz gibi yine bir metruk ev ve yine yangın. Her ay bunu yaşıyoruz ama duyan kimse yok. Biz bağırıyor ve haykıryoruz. 'Şu mahalleyi kurtarın, tarih yanıyor' diye bağırıyoruz. İnsanlar acı çekiyor. Burada kalanlar vardı, onlar da tahliye edildi. Antalya'nın göbeğinde böyle bir mahalle yok oluyor ve herkes izliyor. Yangına itfaiye zamanında müdahale ediyor ama tarih yok oluyor. Her pazar bu mahallede bir ev yanıyor. Burası sit alanı ve çöplük bir mahalleye döndü. Gelsinler bu enkazı toplasınlar dedi.

Yangını görerek yardıma gelen mahalle sakinlerinden Selahattin Aksoy, 'Ben buranın yerlisiyim. Evimde otururken dumanı gördüm. Buraya gelerek yangını söndürmeye çalıştık. Yangın büyüyerek diğer yerlere sıçardı. Biz ailelerin evlerinden çıkmasına yardım ettik diye konuştu.

1993'TE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Antalya'da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan mahalle; 1993 yılında 1'inci derece sit alanı ilan edilerek, çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp, kültür mirası haline getirildi. (DHA)