Antalya'da Eskihisar Köyü Domates Festivali Başladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı.

Elmalı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Eskihisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından organize edilen festivalde, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mehteran takımı ve folklor ekibinin yer aldığı kortejde, ilçede yetiştirilen domateslerin sergilendiği araçlar ve vatandaşlar da yürüyüşe eşlik etti.

Festivalin açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, çiftçilere üretimde bilinçli hareket etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Antalya'nın domates üretiminde önemli bir kent olduğunu vurgulayan Karaca, "Ülkemizdeki domatesin yüzde 20'si kentimizden karşılanıyor. Örtü altı domates üretiminde kuraklığa bağlı sorunlar oluşmaya başladı. Bunlara önlem olarak suya göre tarım uygulaması devreye sokuldu ancak çiftçilerimiz bu konuda il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi almalı ve bilinçlenmelidir." diye konuştu.

Açılışın ardından festivalde mehteran ve folklor gösterisi, domates yeme yarışması ve söyleşi programı yapıldı.

Festivalde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce Elmalı yöresine ait motifler taşıyan kıyafetlerin ve 100 yıllık Elmalı Gelinliği'nin sergilendiği "Yörük Defilesi" gerçekleştirildi.

Hüseyin Kağıt konseriyle devam eden festival, yarın sona erecek.