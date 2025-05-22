Antalya'da Çocuklara İpekböceği Eğitimi Veriliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Sapadere İpek Evi'nde üretimine başladığı ipekböcekleri, kentin dört bir yanında çocuklarla buluşturuluyor. Antalya genelinde okul ve kreşlerde 1250 öğrenciye ipekböceğinin serüveni eğitimi verilirken, 265 adet beslenme kiti de dağıtıldı.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ipekböceği besleme kitlerini kreş ve okullara dağıtıyor. Bahar aylarında gelişim sürecinde olan ipekböcekleri, hazırlanan özel kitlerle birlikte Alanya, Akseki, Finike, Aksu, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki belirlenen okullara taşınarak öğrencilerin yakından incelemeleri sağlandı.

MERAKLA İNCELEDİLER

İpekböceği, dut yaprağı, mercek, termometre ve ipekböceği serüveni eğitim kitapçığının yer aldığı kitlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eğitici çizgi filmler eşliğinde ipekböceklerinin dut yapraklarıyla beslenmesini meraklı gözlerle inceleyen Konyaaltı'ndaki bir kreş ve gündüz bakımevinin minik öğrencileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mercekler eşliğinde böcek ve kozaları takip eden çocuklar keyifli anlar yaşadı.

EĞİTİMLERE YOĞUN TALEP

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sürdürdüğü ipekböceği tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, "Sapadere İpek Evi'mizde bahar aylarıyla birlikte oluşum ve gelişim sürecine giren ipekböceklerimizi, Antalya genelinde belirlediğimiz okullara özel kitlerle taşıyarak öğrencilerle buluşturuyoruz. İlk kez ipekböceği ile tanışan çocukların merakları ve heyecanları bizleri son derece mutlu ediyor. İpekböceklerini ve kozaları yakından görüp, dokunarak, detaylı sorular sorarak inceliyorlar. Eğitimlerimize yoğun ilgi ve talep var. Eğitim ve beslenme kiti dağıtımlarımız belirli periyotlarla devam edecek" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,