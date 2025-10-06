Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi meydanında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürdü. Halk oyunları gösterileri, yöresel müzikler, el sanatları stantları ve geleneksel lezzetlerin sunulduğu şenlik büyük ilgi gördü. Katılımcılar hem eğlenip hem de Yörük kültürünün köklü mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

PALA BIYIKLAR YARIŞTI

Bu yılki şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ilk kez düzenlenen "En Gösterişli Pala Bıyık Yarışması" oldu. Yedi yarışmacının katıldığı yarışmada jüri, bıyıkların şekline, gürlüğüne ve geleneksel tarzına göre değerlendirme yaptı. Yarışmanın sonunda birinciliği Bahri Kebapçı kazandı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Kebapçı, yıllardır özenle baktığı bıyıklarıyla izleyenlerden tam not aldı.

"BENİ GÖTÜREBİLSELER MÜZEYE KOYACAKLAR"

Bahri Kebapçı, "Ben bu bıyıklara 20 senedir bakıyorum. Bıyıklarıma son model gibi bakarım. Kendimden çok onlara bakıyor ve koruyorum. Kesmemeye dikkat ederim. Beni götürebilseler müzeye koyacaklar" dedi.

DOMATES YEME YARIŞMASI DA KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLDU

Şenliğin bir diğer renkli etkinliği ise "Domates Yeme Yarışması" oldu. Katılımcılar, dereceye girebilmek için tabaklara koyulan domatesi en hızlı şekilde yemeye çalıştı. İzleyicilerin tezahüratları arasında geçen eğlenceli yarışma, hem seyirciler hem de yarışmacılar için keyifli anlara sahne oldu.