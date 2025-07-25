Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
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Antalya'da hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte bir önceki rekor, 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

ANTALYA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 derecenin üzerinde olurken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık yer yer normalinin 8-10 derece üzerinde seyretti.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

95 YILIN TEMMUZ AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI

Hava sıcaklığını kentte bugün pik noktaya ulaştı. Kent merkezinde meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1930 yılından itibaren 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklığın saat 15.00 sıralarında 46,1 dereceyi aştığı kent merkezinde, bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklığı Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43, Alanya'da 40 dereceye kadar ulaştı.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Öte yandan sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu, dışarı çıkanlarınsa güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullandığı görüldü.

Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaktan bunalıp, serinlemek isteyenler de plajlara akın etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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