Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Akdeniz açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antalya, depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Saat 21.14'de meydana gelen deprem, yerin 18.05 kilometre altında oluştu.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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