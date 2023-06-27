Ankaralılar Sıcak Havaları Aquaparklarda Geçirdi

Başkentli vatandaşlar, tatile gidemeyince sıcak havaların tadını aquaparklarda çıkardı. Ankara'nın memur şehri olarak anılmasının yanı sıra eğlenceyle de anılmasını isteyen işletme sahibi Fevzi Öztürk, tüm Ankaralıları yüzmeye davet etti.

Tatile gidemeyen Ankaralılar sıcak havaların tadını aquaparklarda çıkardı

Yazın gelmesiyle birlikte başkentli vatandaşlar aquaparklara akın etti

İşletme sahibi Fevzi Öztürk : "Ankara memur şehri dedik. Ankaralıların yüzmesi lazım dedik"

ANKARA - Ülke genelinde havaların ısınmasını fırsata dönüştüren Başkentliler, kendilerini havuzlara attı. Tatile gidemeyen başkentliler kendilerini kaydıraklardan havuza bıraktılar. Sezonun açılmasıyla birlikte serinlemek isteyen Başkentliler, keyif dolu zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava Ankara'da da hayatı olumsuz etkiledi. Havaların geç ısınmasından dolayı güneşe hasret kalan Ankaralılar Kurban bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili fırsat bilerek serinlemek için aquaparklara akın etti. Yüzmek ve serinlemek isteyen fakat Tatil köylerine veya otellere rezervasyon yaptıramayan başkentlilerin ilk adresi aquaparklar oldu.

Farklı uzunlukta ve türde birçok kaydırağın bulunduğu aquaparka serinlemek için gelen onlarca Ankaralıdan biri olan Emre Beşikçi, sıcak havaların tadını çıkartmaya geldiğini belirterek, "Buraya eğlenmeye, yüzmeye geldik. Keyifli vakit geçiriyoruz. Havalar ısınınca bizde kendimizi dışarıya attık. Dün piknikteydik. Bugün havuzdayız. Yazı seviyoruz. Keyifli, zevkli ve güzel vakitler geçiriyoruz" dedi.

Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşların tesise gelmeye başladığını ve her geçen gün kalabalığın arttığını söyleyen tesis çalışanı Furkan Başaran, "Havalar biraz geç ısındı ama 3-4 gündür gayet iyi. Gördüğünüz gibi sezonu açtık. Tatile gidemeyen insanlar oluyor. Bu vatandaşlarımız da aquaparkları tercih ediyorlar" dedi.

"Ankara memur şehri dedik. Ankaralıların yüzmesi lazım dedik"

Ankara'nın memur şehir olarak anılmasının yanı sıra eğlenceyle de anılmasını istedikleri için böyle bir tesis açtıklarını ve tüm Ankaralıları yüzmeye davet eden işletme sahibi Fevzi Öztürk, "Ankara memur şehri dedik. Ankaralıların yüzmesi lazım dedik. Havalar ısınalı 3 gün oldu. Milletimiz serinliyor burada. Sezona yeni başlıyoruz. Henüz tam kapasiteye ulaşmış değiliz. Sezon geç açıldı, inşallah geç kapanır. Burası bir sosyal tesis. Burada bizim iki kırmızı çizgimiz var. Temizlik ve ailelerin huzuru. Aileler buraya çok rahat bir şekilde gelebilir. En çok dikkat ettiğimiz konular bunlar. Buranın isminin Anktalya olmasının sebebi de burası Ankara'nın Antalya'sı. Ankaralılar bunu bilsinler" ifadelerini kullandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip ailesiyle veya arkadaşlarıyla aquaparka gelen başkentliler, tesiste bulunan birçok kaydırağın tadını çıkartmanın yanı sıra tesiste bulunan şezlonglarda güneşlenerek D vitamini ihtiyaçlarını da giderebiliyorlar.