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Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma

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Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğren Ankaralı Turgut'un durumu ciddiyetini korurken kızından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ünlü türkücü ' Ankaralı Turgut' bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcının entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra birçok sitede şarkıcının hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve kızı bu konuda açıklama yapmıştı. Haberleri yalanlayan kızı babası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Babasının sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Eylem Boran sevenlerinden dua istedi.

"GİTME, BİZİ BIRAKMA NE OLUR"

Ünlü ismin kızı paylaşımında "Kurban olurum babam... Gitme, bizi bırakma ne olur. Allah'ım alma babamı bizden ne olur Allah'ım" ifadelerine yer verdi.

İşte Ankaralı Turgut'un kızının o paylaşımı;

Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma

Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGADDAR:

hakan taşıyan da bu illete düşmüştü ama nakil ile kurtuldu bir daha da yaşamayacağım dedi inşallah sende kurtulursun turgut abi ama sonrasında kendine çok iyi bakman gerek

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Allah yardımcınız olsun.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıHayat kısa kuşlar uçuyor null:

RABB'im şifa versin turgutum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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