Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi

Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
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Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken; sular araçları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Başkent Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Sular, bir aracı sürüklerken; o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar zor anlar yaşarken; Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrildi.

YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Başkent Ankara, şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken; sular araçları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi

Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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