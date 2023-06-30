Ankara'da Kurban Bayramı Tatili Park ve Lunaparkta Geçirildi

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar güzel havanın tadını park ve bahçelere giderek çıkarırken, çocuklar da lunaparkta doyasıya eğlendi. Başkentliler, Gölbaşı ilçesindeki Atatürk Sahil Parkı'nı tercih ederek bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi. Bayram nedeniyle Ankara'nın trafiğinin azaldığını belirten vatandaşlar, parklarda ve lunaparklarda aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar güzel havanın tadını park ve bahçelere giderek çıkarırken, çocuklar da lunaparkta doyasıya eğlendi.

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen Başkentliler, Gölbaşı ilçesindeki Atatürk Sahil Parkı'nı tercih etti.

Yürüyüş yapıp, belirlenen alanlarda mangal yakarak vakit geçiren vatandaşların bazıları da göl kenarında hatıra fotoğrafı çekti.

Ailesi ve misafirleriyle piknik yapan Gülseren Görkem, bayram için Almanya'dan gelen akrabalarıyla parkta vakit geçirdiklerini söyledi.

Güzel vakit geçirmelerine rağmen yine de eski bayramlara özlem duyduğunu dile getiren Görkem, "Şimdiki bayramlar sönük geçiyor. Herkes kendi halinde vakit geçiriyor. En güzel bayramlar eskide kaldı." diye konuştu.

Bayram nedeniyle Ankara'nın trafiğinin azaldığını belirten Güler Yılmaz da, "Çok sakin, rahat bir bayram geçiriyoruz. Bayramı artık insanlar tatil gibi görüyor ve büyükşehirler boşalıyor. Eşlerimizi çocuklarla parka götürüp bayramın tadını çıkarıyoruz." dedi.

"Lunaparka gelmek bir Ankara klasiği"

Gençlik Parkı da Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ziyaretçi akınına uğradı.

Aileleriyle eğlenceli vakit geçirmek için Gençlik Parkı'ndaki lunaparka gelenler, bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Lunaparktaki salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü trenlere binen çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

Çocuklarıyla gelen Zafer Aktekin, bayramda lunaparka gelmenin bir Ankara klasiği olduğunu söyledi.

Çocukken bayramlarda mahallesine seyyar lunaparkın geldiğini hatırlatan Aktekin, "Çocukluğumuzdan gelen o hisle bugün lunaparka geldik. Birkaç oyuncağa binip o mutluluğu ve adrenalini tekrar hissettik." ifadelerini kullandı.

Bayramlarda çocuklarla yapılacak en iyi aktivitelerden birinin lunaparka gelmek olduğunu söyleyen Adem Akçı ise, "Çocuklarla bayramın tadını çıkarıyoruz. Hepimiz yorgun olmamıza rağmen çocuklar eğlenmek istiyor. Eskiden biz gelirdik lunaparka, şimdi çocuklar geliyor." diye konuştu.