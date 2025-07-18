Ankara'da hayat durdu! Araçlar sel sularında sürüklendi

Ankara'da hayat durdu! Araçlar sel sularında sürüklendi
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Ankara'da hayat durdu! Araçlar sel sularında sürüklendi
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok noktada su baskını yaşanırken, araçlar suda sürüklendi.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

ANKARA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

Ankara'da hayat durdu! Araçlar sel sularında sürüklendi

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri yüzünden güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. Ayrıca bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara'da hayat durdu! Araçlar sel sularında sürüklendi

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hititliler zamanında ankara sel baskını nedir bilmezdi. 1402den sonra her şey bozuldu.

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