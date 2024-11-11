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Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin iddialara yanıt verdi. Yavaş, Ebru Gündeş konseri için toplamda 44 milyon TL ödendiğini belirtti. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 44 MİLYON TL

69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserine ilişkin iddialara cevap veren Yavaş, Gündeş'e ekibiyle birlikte ödenen tutarın 4 milyon 750 bin TL olduğunu, teknik hizmet ve diğer hizmet kalemleri için de toplam 40 milyon 188 bin TL ödendiğini söyledi.

Yavaş, "Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Yani, kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve LED ekranda çalışan 56 kişi. Bunların arzu eden olursa tamamının sigorta fişlerini kendilerine gösterebiliriz. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat kendim inceledim. Toplam kurulum ve sökümde günlük çalışan 146 kişi." ifadelerini kullandı.

8 SANATÇIYA TOPLAM 94 MİLYON TL

Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirilen Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği yönündeki iddialara da yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Yavaş, "Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz." diye konuştu.

3 KONSERE 78 MİLYON TL

Mansur Yavaş, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödendiği iddiasını da cevaplayarak, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için 78 milyon 500 bin TL harcama yapıldığını aktardı.

ABB Başkanı, şu şekilde konuştu: "17-18-19 Mayıs'taki Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi üç adet konser. Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine de ödenen para 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüzde ne kadar aldıklarını göreceksiniz."

Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıSeher Seher:

Ne kadar normalmiş meğer! Mansur 80 milyon, 70 milyon 40 milyon verdik derken çok rahat söylüyor. Yani hiç yüzü kızarmıyor.

Yorum Beğen269
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıer ak:

800 milyon dolara dinazor park yapiliyor o da yapilamiyor ona sorusturma yok millet halk eglencesine harcanan 2 milyonun pesine dusuyor. sirf reisin gezi masrafi gecen sene 4 bucuk milyar lira tuttu. nerelere harcandi bu para doksenize fisleriyle

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme213
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Babasının parasını dağıttığı için bize laf söylemek düşmez ! Ye Mansur baba afiyet olsun ağam

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıVkanat:

78 milyon ne ki 94 milyon ödedik diyor benim havsalam almadı bunu 78 milyon dan 94 milyon daha küçük sanırım

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

Kim gelirse gelsin bir şey değişmiyor. Hala daha batmadık ya işte bu garip.

Yorum Beğen119
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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

GÜZEL PARA VALLAHİ ...BU GÜNLERİ BİLİPTE, SANATÇIYIM DEYİPTE, BİR YOLUNU BULUPTA BELEDİYELERİ SOYMAK VARMIŞ ..

Yorum Beğen116
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Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

İyi dediğimiz başkana bak hele. Ebru nun neresine neden bu kadar para ödediniz. Yazık günah 69 değil 44 öylemi.

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Haber Yorumlarıdehide:

Eee? Toplam 170 milyon para ödemişsin bu az mı şimdi? Özrü kabahatinden büyük. Mansurdan beklemezdim iyice CHP ile demlenmiş. Hemen bu yanılgıdan vazgeçip Reisi desteklemesi gerekir

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Haber YorumlarıFatih Kahreman:

ihtiyacımız da vardı iyi olmuş ne güzel ekmek bulamayan da pasta yesin

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Haber Yorumlarınecdet:

Konsere bedava gidip eglenirken iyi parasını nereden çıktığını anlayınca kötü arkadaş bedava verilen her hizmetin bir karşılığı vardır aslında sadece sen onu bilmezsin burada da olan o sanki bundan önceki konserler devlete dolayısıyla cebinizdeki paradan bağımsız mı oluyor? abi bu arada ebru Gündeşin devlet parasıyla konsere çıkmasına sonuna kadar da karşıyım.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme35
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