Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark Yaşlılar Lokali'nde Aşure Etkinliği Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Altınpark Yaşlılar Lokali'nde aşure etkinliği düzenlendi. Lokal, 60 yaş ve üstü vatandaşların buluşma noktası olup yeni üyelerini bekliyor.

60 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hizmete açılan Altınpark Yaşlılar Lokali'nde aşure etkinliği düzenlendi. Yaklaşık bir yıldır 60 yaş üstü vatandaşların buluşma noktası olan ve 2 bin üyesi bulunan lokal, yeni üyelerini bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ediyor. 60 yaş ve üstü vatandaşların buluşma noktası olan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Altınpark Yaşlılar Lokali yeni üyelerini bekliyor. Elmadağ Yaşlılar Lokali'nin ardından Başkentteki ikinci merkez olma özelliği taşıyan Altınpark Yaşlılar Lokali, haftanın altı günü 08.30-18.30 saatleri arasında üyelerine hizmet veriyor.

60 yaş ve üstü üyelerin sosyalleşerek boş zamanlarını değerlendirdiği lokalde; kitap ve gazete okuma alanlarından tavla, satranç ve kelime oyunlarına, kütüphaneden TV izleme odasına, uzman danışma merkezinden bay-bayan kuaföre, canlı müzik etkinliklerinden gezi ve kahvaltı organizasyonlarına kadar çok sayıda sosyal faaliyet imkanı bulunuyor.

Üyelere özel olarak düzenlenen aşure etkinliğinde Altınpark Yaşlılar Lokali hakkında bilgi veren ABB Halkla İlişkiler personeli Gaye Kayacı, şunları kaydetti:

"Lokalimiz 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın altı günü 08.30-18.30 arasında hizmet veriyor. Yaklaşık iki bin üyemiz var. Tesisimizde kütüphanemiz, televizyon odamız ve zeka oyunlarının yanı sıra ücretsiz çay ve su ikramımız, kadın ve erkek kuaförümüz var. Bunların dışında 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına dokunabilmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Her hafta salı günü canlı müzik etkinliğimiz oluyor. Bazı özel gün ve haftalarda gezi ve kahvaltı organizasyonları düzenliyoruz."

Lokalde düzenlenen etkinliklere katılarak sosyalleşme imkanı bulan üyeler ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Hıdır Ürün: "Altınpark Yaşlılar Lokali müdürlerinden de personellerinden de çok memnunuz. Gerçekten bizimle yakından ilgileniyorlar. Altınpark Yaşlılar Lokali'ni hizmete açtığı için Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."

-Ramazan Bayraktar: "Altınpark Yaşlılar Lokali'nden çok memnunum. Hizmetleri de çok güzel. Evden kaçıp buraya geliyoruz ve burada rahat ediyoruz. Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."

-Şükran Taşöz: "Altınpark Yaşlılar Lokali'ne hemen hemen bir senedir geliyorum. Burayı çok seviyoruz. Personelleri çok güler yüzlü… Bazen solistler geliyor, şarkı söylüyor, bizler de ona eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel."

Altınpark Yaşlılar Lokali'ne üye olmak isteyen vatandaşların lokale bizzat giderek kayıt oluşturmaları gerekecek. Kaydı tamamlanan üyelere merkeze ait kart veriliyor ve sadece bu karta sahip olanlar lokalden yararlanabilecek.