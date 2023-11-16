Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
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Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Ankara Altındağ Belediyesine ait bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ercan E. yönetimindeki 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolunun Aşağıovacık mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam