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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Ankara Altındağ Belediyesine ait bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.