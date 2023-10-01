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Amasya'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencileri Defnedildi

Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi. Cenaze törenine aileler, üniversite yöneticileri ve Amasya Üniversitesi Rektörü de katıldı.