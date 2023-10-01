Amasya'da Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencileri Defnedildi
Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi. Cenaze törenine aileler, üniversite yöneticileri ve Amasya Üniversitesi Rektörü de katıldı.
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da defnedildi.
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Tahtakılıç, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyünde, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Çelebi de Bayat ilçesine bağlı Pancarlık köyünde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına öğrencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile üniversite yöneticileri de katıldı. Turabi, acılı ailelere başsağlığı diledi.
Dün, sabah saatlerinde İzmir'den Tokat'a giden Erova Turizm firmasına ait Kemal Öz'nün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsünün Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmesi sonucu yaşanan kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) hayatını keybetmişti. Yaralanan 35 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. - AMASYA