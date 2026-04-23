Amasra'da Çocuklar 23 Nisan'da Sahil Güvenlik Botunu Gezdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, sahil güvenlik botunu gezerek dalış malzemeleri ve arama kurtarma ekipmanlarını inceledi.
Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlı TCSG-913 Komutanlığı ve DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların ziyaretine açıldı. DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı'nın dalış malzemeleri ve arama kurtarma ekipmanları Amasra Limanı'nda ziyaretçilere sergilendi. Öğrenciler, burada gezdikleri sahil güvenlik komutanlığı botuna yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı