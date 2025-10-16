Alıkonulan Kurt Koruma Altına Alındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Van'da V.H. adlı kişi tarafından alıkonulan kurdun koruma altına alındığını ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını duyurdu.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğümüze bildirilen, sosyal medya hesaplarında paylaşılan kurt videosu ile ilgili olarak, personelimiz ivedi olarak Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte kurdun alıkonulduğu Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'ne gidilmiştir. Videoda görülen kulübe bulunmuş ve V.H. adlı şahsın, kurdu alıkoyduğu tespit edilerek hakkında tutanak düzenlenmiştir" denildi.

'PARA CEZASI UYGULANACAK'

Ayrıca, kurdun Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındığı kaydedilerek, "Kurt, Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilmiş ve rehabilitasyonuna başlanmıştır. Söz konusu kurt, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Ayrıca kurdu alıkoyan şahıs hakkında; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası ve tazminat hükmü uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.