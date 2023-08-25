Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi

MARİANAY GELİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Tatil için gittikleri adanın açıklarında yemek için yatlarından ayrılan çift, Zodyak ile kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Ali Sabancı Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya getirildi. Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul'a, Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Bodrum'da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı'nın da daha sonra İstanbul'a sevk edildiği belirtildi.

Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi. Hayırlı Sabancının oldukça üzgün olduğu görüldü.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),