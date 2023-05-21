Aksaray'da Tespih İmalatı ve Tamiri Yapan Mahmut Demir

10 liradan 10 bin liraya kadar satılan tespihler tezgahları süslüyor

25 senedir tespih imal edip satarak ailesini geçindiriyor

AKSARAY - Aksaray'da 25 yıl önce halı dokuma işi bitince kendine küçük bir dükkan açan Mahmut Demir (62), tespih imal ve tamiri ile geçimini sağlıyor. 10 TL'den 10 bin TL'ye kadar tespih olduğunu belirten Demir, Aksaray'ın tespihe olan ilgisiyle Türkiye'de birinci olduğunu söyledi.

Aksaray'ın Taşpınar beldesine özgü halı dokuma işi yapan ve Mahmut Demir, 25 yıl önce dokuma işinin fabrikasyon üretime geçmesiyle birlikte işini bırakmak zorunda kaldı. Bir süre çeşitli işler yapan Demir, daha sonra Aksaray'ın Kapalı Çarşısından küçük bir dükkan tutarak tespih imal ve tamir işini yapmaya başladı. 25 yıldır tespih imal ve tamiri yaparak geçimini sağlayan Demir, tespihin ilk kehribardan çıktığını belirterek, kehribarın ise eksiden kolonya ve esans olmadığı için evlerde kullanıldığını, gelin kızların da güzel kokması için boyunlarına takıldığını anlattı. Aksaray'ın tespihe olan ilgisinin fazla olduğunu belirten Demir, "Tespih Kehribar dan başladı. Esas Kehribar, eskiden kolonya veya esans olmadığından dolayı köy odalarında olurdu. Camı açtın mı rüzgar vurdu mu kokardı. Ev koksun, oda koksun diye konulurdu. Birde gelin kızların gelin giderken boğazlarına irisinden bir tane takarlardı Kehribarı. Gelin kız koksun diye. Eskiden kolonya esans diye bir şey yoktu. Tespih biraz stres, hobi gibi oldu başladı ve sardı gitti. Ama tespih güzel bir şey yani. Stresini atıyorsun, beyni devamlı hareketli tutuyor. Birde Suphanallah diye çekersen katlar gider. Aksaray'ımız Türkiye'de tespihte birinci. Çekmede, satmada çok seviyorlar. Gençler genellikle seviyor, birbirlerine hediye alıyorlar" dedi.

25 senedir tespih yaparak geçimini sağladığını anlatan Demir, "25 senedir bu mesleği yapıyorum. Her türlü tespihin tamirini yaparım. Ben asıl Taşpınar dokuma halı imalatında çalışıyordum. Dokuma halı ölünce bu işe başladım. Yaklaşık 25 senedir tespih işiyle uğraşıyorum. Mesela şu sistemli tespih şunu Aksaray'da genellikle kimse tutturamaz. Bunları hep kendim yapıyorum. 10 liradan 10 bin liraya kadar tespih var, kalite kalite. İyisini kötüsü için karşı tarafa güveneceksin. Vatandaş anlayamıyor. Güvendiğin zaman sıkıntı yok ama güvenmediğin adam, bilmediğin adamdan alırsan kandırma olayı çok oluyor. Ama bile bile de kimsenin yapacağını sanmıyorum" diye konuştu.