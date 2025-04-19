İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Akasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Akasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akasya, Retro Lunapark'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir festival düzenleyecek. Etkinlikte atölyeler, bilim şovları, çocuk müzayedesi ve kortej yürüyüşleri yer alacak.

AKASYA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik programı gerçekleştirecek. Tüm gün boyunca Retro Lunapark'ta düzenlenecek festivalde, atölyelerden bilim şovlarına, kortej yürüyüşlerinden yüz boyama ve çocuk müzayedesine kadar çeşitli etkinlik yer alacak.

Akiş GYO iştiraki olan Akasya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel herkesin katılabileceği bir etkinlik programı düzenleyecek. Retro Lunapark'ta gerçekleştirilecek festival; atölyeler, bilim şovları, kortej yürüyüşleri, yüz boyama ve çocuk müzayedesi gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL BOYUNCA KAHRAMANLAR ÇOCUKLARI BEKLEYECEK

GAP iş birliğiyle gerçekleşecek GAP Kids Circus 23 Nisan Çocuk Festivali, Retro Lunapark'ta düzenlenecek. Festival boyunca dans ve ritim atölyeleri, bilim gösterileri, masal anlatımları, bubble show, kahramanlar, kortej gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve rengarenk balonlar çocukları bekleyecek.

SESSİZ MÜZAYEDE İLE KOLEKSİYONERLİĞE İLK ADIM

Bayramın en özgün etkinliklerinden biri olan 23 Nisan Çocuk Müzayedesi, Güney Meydan'da saat 14.00'te başlayacak sergiyle birlikte sanatsever minikleri ağırlayacak. Çocukların katılımıyla saat 16.00'da Yuliya ve Rahmi Çöğendez'in sunumuyla gerçekleşecek müzayedede, profesyonel ressamların eserleri açık artırmayla satışa sunulacak. Sessiz Müzayede iş birliği ile düzenlenen bu etkinlikte eserleri satın alan çocuklar, sanatla bağ kurma, koleksiyonerliğe ilk adımı atma ve sorumluluk alma gibi birçok beceriyle tanışma fırsatı yakalayacak.

23 NİSAN KORTEJİ DÜZENLENECEK

23 Nisan bayram korteji ile Akasya'da, 13.00-13.30 ve 14.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşecek yürüyüşler, müzikler ve kostümler eşliğinde ziyaretçilere bayram coşkusu yaşatacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.