Akasya Açık Hava Sineması Etkinlikleri Başlıyor

AKASYA'da Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında aile filmlerinden fantastik dünyalara, aksiyondan komediye uzanan film seçkisiyle Açık Hava Sineması, sinemaseverleri bir araya getirecek.

Akiş GYO yatırımlarından Akasya'nın Açık Hava Sineması 23 Temmuz'da perdelerini açıyor. Geçen yıl büyük ilgi gören ve bu yıl da Togg'un katkılarıyla gerçekleşecek olan açık hava sineması, vatandaşları birbirinden farklı filmlerle buluşturacak. Ailece izlenecek eğlenceli yapımlardan nostaljik gençlik filmlerine, kahkaha dolu komedilerden aksiyon tutkunlarına özel her zevke uygun bir seçki, bu yaz Akasya Alışveriş Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamları, ücretsiz olarak sinemaseverleri bir araya getirecek Açık Hava Sineması, Retro Lunapark alanında gerçekleştirilecek.

PERDE, 23 TEMMUZ'DA AÇILIYOR

23 Temmuz'da 'Garfield 2' filmi ile açılış yapacak sinema, 26 Temmuz Cumartesi 'Minecraft', 30 Temmuz Çarşamba günü ise gençlik enerjisiyle dikkat çeken 'Uncharted' ile devam edecek.

Ağustos ayında sinema serüveni, 2 Ağustos'ta gösterilecek 'Amsterdam' filmi ile sürecek. 6 Ağustos'ta başrollerinde Seda Bakan ve Murat Boz'un yer aldığı eğlenceli Türk yapımı 'Öldür Beni Sevgilim', 9 Ağustos Cumartesi günü ise Tolga Çevik'in rol aldığı 'Sen Benim Herşeyimsin' açık havada sinemaseverlerle buluşacak.

13 Ağustos'ta efsane dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan 'The Karate Kid', 16 Ağustos'ta ise hız tutkunları için adrenalin dolu 'F1' gösterilecek. Fantastik sinemanın kült serisi 'Yüzüklerin Efendisi' ise 20 Ağustos'ta 'Yüzük Kardeşliği', 23 Ağustos'ta ise 'İki Kule' filmleriyle izleyicileri Orta Dünya'nın büyülü atmosferine davet edecek.

SÜPER KAHRAMANLARDAN OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCULARA

27 Ağustos Çarşamba günü gösterime girecek olan, başrollerinde Oscar Ödülü sahibi iki usta oyuncu Jack Nicholson ve Morgan Freeman'ın yer aldığı nostaljik 'The Bucket List' filmi ise ilham dolu sahneleri ile sinemaseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

30 Ağustos'ta ise gizemli müze macerasını konu alan 'Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır' filmiyle seyirciler gizemli bir yolculuğa çıkacak. Eylül ayında ise açık hava sineması keyfi hız kesmeden devam edecek. 3 Eylül Çarşamba günü aksiyon dolu 'Wonder Woman', 6 Eylül Cumartesi günü ise Marvel evreninden 'Örümcek Adam – Eve Dönüş Yok' izleyicilerle buluşacak.

Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken, 10 Eylül'de 'Jumanji' ile aile boyu eğlence devam ederken, 13 Eylül Cumartesi günü ise çocukların favorisi 'Otel Transilvanya' ile açık hava sezonu keyifli bir kapanış yapacak.

Gösterim programı ve etkinlik detayları hakkında daha fazla bilgiye Akasya'nın resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Etkinlik programı şu şekilde belirtildi:

"23 Temmuz 2025 Çarşamba: Garfield 2

"26 Temmuz 2025 Cumartesi: Minecraft

"30 Temmuz 2025 Çarşamba: Uncharted

"2 Ağustos 2025 Cumartesi: Amsterdam

"6 Ağustos 2025 Çarşamba: Öldür Beni Sevgilim

"9 Ağustos 2025 Cumartesi: Sen Benim Herşeyimsin

"13 Ağustos 2025 Çarşamba: The Karate Kid

"16 Ağustos 2025 Cumartesi: F1

"20 Ağustos 2025 Çarşamba: Yüzüklerin Efendisi 1

"23 Ağustos 2025 Cumartesi: Yüzüklerin Efendisi 2

"27 Ağustos 2025 Çarşamba: The Bucket List

"30 Ağustos 2025 Cumartesi: Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır

"3 Eylül 2025 Çarşamba: Wonder Woman

"6 Eylül 2025 Cumartesi: Örümcek Adam – Eve Dönüş Yok

"10 Eylül 2025 Çarşamba: Jumanji

"13 Eylül 2025 Cumartesi: Otel Transilvanya"