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Ahmet Güneştekin'den sürece destek: Samimi barışın ve özeleştirili yüzleşmenin kaybedeni olmaz

Ahmet Güneştekin'den sürece destek: Samimi barışın ve özeleştirili yüzleşmenin kaybedeni olmaz
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Türkiye, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli" açıklamasının ardından terörsüz Türkiye hedefine doğru ilelerken sanat camiasından da sürece destek açıklamaları geliyor. Sanatçı Ahmet Güneştekin, "Samimi bir barışın ve özeleştirili bir yüzleşmenin kaybedeni olmaz. Geçmişin acı travmalarını intikam hesaplaşmalarıyla devam ettirmenin hiçbir faydası olmaz." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan örgüte yönelik silah bırakma ve fesih çağrısının iç siyasetteki yankıları sürerken, sanat camiasından da destek açıklamaları geliyor.

"SAMİMİ BARIŞIN VE ÖZELEŞTİRİLİ YÜZLEŞMENİN KAYBEDENİ OLMAZ"

TV100'ün haberine göre; sanatçı Ahmet Güneştekin dekonuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin yüzleşemediği çok katmanlı hak ihlalleriyle, üstü örtülmüş hakikatlerle örülü, çok hasar almış bir tarihi var. Konunun özgül içeriği, ruhu kaybolmadan; güç mücadelesine indirgenmeyen her sahici ve kapsayıcı barış girişimini olumlu bulurum. Geçmişle hesaplaşma deneyiminin gerekliliğine inanıyorum. Esasen geçmişle ancak geleceği kurma çabası ve süreci içerisinde hesaplaşılabilir. Ancak o hesaplaşmayı yaptıktan sonra olabilir...

Samimi bir barışın ve özeleştirili bir yüzleşmenin kaybedeni olmaz. Geçmişin acı travmalarını intikam hesaplaşmalarıyla devam ettirmenin hiçbir faydası olmaz.

Bu hesaplaşmanın sanat pratiğindeki karşılığı 'hafızayla uğraşmak'tır.

İşlerimi böyle bir bağlama yerleştiriyorum. Değişmiş olan bir durumu tanımayı reddetmek, onun değiştirdiklerini görmeyi reddetmek... Dünyanın çeşitli yerlerindeki geçmişle hesaplaşma deneyimlerini düşündüğümüzde bu yaklaşımın sağaltan bir yanı olmadığını görebiliriz. Büyük anlatılar gereklidir belki. Ama olaylara, insan hikâyelerine indiğiniz zaman gerçekten duygusal engelleri olan insanlara ulaşma şansını da bulabilirsiniz. İnsanları duyarlı kılabilmek için de bu gereklidir..."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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