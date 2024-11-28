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Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak "İstanbul depremi" yorumu

Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İstanbul'da her an deprem olabilir" şeklinde açıklamalar yapan deprem uzmanlarını eleştirdi. Ercan, bu tür ifadeleri sürekli kullanan deprem bilimcilerine yönelik "Gül geç" tavsiyesinde bulundu.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de neredeyse her gün sarsıntılar yaşanıyor. 485 diri fay hattı bulunan ülkemizde deprem uzmanları sıklıkla riskli bölgeleri açıklayarak vatandaşları uyarıyor. Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yorumu dikkat çekti.

"GÜL GEÇ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, isim vermeden, sıklıkla "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen deprem bilimcileri hedef aldı. Ercan paylaşımında, "İstanbul'da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak 'İstanbul depremi' yorumu

KİMİ İŞARET ETTİ?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta beklenen İstanbul depreminin ayak seslerinin duyulduğunu, 7 ve üzerinde büyüklükte olacağı yönünde uyarıda bulunuyor. Ahmet Ercan mesajında isim vermese de kastettiği kişinin Naci Görür olduğu düşünüldü.

AHMET ERCAN VE NACİ GÖRÜR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

İki yer bilimci, beklenen İstanbul depremi üzerinden daha önce de polemik yaşamıştı. Türkiye'yi deprem konusunda neredeyse her gün uyarıda bulunan Görür, İstanbul depreminin elinin kulağında olduğunu söylüyor. Görür, Marmara Fayı'nın deprem üretme periyodunun 250 yıl olduğunu ve bu sürenin 2016'da dolduğunu düşünüyor. Ercan daha önce "İstanbul depremi her an olabilir" diyen bilim insanlarına yönelik, "İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım." demişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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