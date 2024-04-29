Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı

Yetkililerin ve deprem uzmanlarının uyarılarının ardından binalarda yapılan dayanım incelemelerinde Hakkari ve Yüksekova'da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı. Hakkari Valiliği, birinci derece deprem kuşağında yer almaları nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de konteyner alanları belirleyip, şu ana kadar polis ve jandarmadan oluşan 650 kişiye de arama kurtarma eğitimi verdi. AFAD'ın hazırlıkları kapsamında da 2 bin 800 çadır, Hakkari kent merkezi ile Yüksekova'daki depolara bırakılırken, TIR'larla getirilen ilk 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde vinçlerle belirlenen alana bırakıldı.

"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

Hakkari Valisi Ali Çelik, olası deprem için yapılan hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Vali Çelik, ülkenin deprem fayları üzerinde yer aldığını belirterek, " Deprem, ülkemizin en büyük gerçeğidir. Deprem uzmanlarının Hakkari için yaptığı uyarıları dikkate alıp, tedbirlerimizi alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde AFAD koordinasyonunda, Hakkari'de olası bir depremde yapılacak konulara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Sayın bakanımızın talimatları ile AFAD bu işi koordine ediyor. Bunun iki temel aşaması var. Birinci aşaması, olası bir deprem meydana geldikten sonraki anlık olarak arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde ilimizin coğrafi konumu da göz önünde bulundurarak, yereldeki imkan ve kabiliyetleri geliştirmek. Bunun için de şu ana kadar 56 ekibin oluşturması planlandı. Bunlar, jandarma, polis ve öğretmenlerden oluşuyor. AFAD koordinesindeki eğitimlerimiz devam ediyor. 350 jandarma, 300 polisimizin eğitimi tamamlandı" diye konuştu.

KONTEYNERLERE ÇADIR DEPOLANIYOR

Olası depreme karşı belirlenen alanlara konteynerle çadır depolandığını da kaydeden Vali Çelik, "Bunun için planlamalar yapıldı. Hakkari merkezde Otluca bölgesi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde de konteyner alanları planlandı. Hakkari merkez ve Yüksekova'da 1000'er, Şemdinli ilçesinde ise 500 konteyner alanı belirlendi. Şemdinli için planlanan konteynerlerden 200'ü geldi. Diğer konteynerler de gelmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

"ÇADIR SAYISINI 10 BİNE TAMAMLAYACAĞIZ"

Açıklamasının devamında "Çukurca ve Derecik ilçelerimizde konteyner ve çadır kent alanları oluşturulacak" diyen Vali Çelik, şöyle devam etti: "Ayrıca Yüksekova'ya 2 bin, Hakkari merkeze 800 deprem çadırı da geldi. Çadır sayısını kent geneli için 10 bine tamamlayacağız. Bizim açımızdan önemli. Çünkü coğrafi olarak en uç noktada olduğumuz için, barınma alanlarının şimdiden hazırlanması, olası bir depremde imkan ve kabiliyet sağlayacak. Çadır stokları devam ediyor. Temennimiz o ki kullanma gereğinde duymayalım. Hakkari merkez başta olmak üzere Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerimizde lojistik depolar kurulacak. Bu konuda her talebimize AFAD üzerinden destek verdiği için İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."