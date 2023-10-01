İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,7 olarak rapor edildi.

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen deprem İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi.

BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Buca'nın yanı sıra Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Torbalı, Seferihisar, Konak, Güzelbahçe, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka gibi ilçelerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem, yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"3.7 İLE ALAKASI YOK"

Kentte meydana gelen 3.7'lik deprem nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları korkuyu X hesabı üzerinden paylaştı.

İşte o paylaşımlar: