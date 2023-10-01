İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,7 olarak rapor edildi.
Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen deprem İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi.
BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ
Deprem Buca'nın yanı sıra Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Torbalı, Seferihisar, Konak, Güzelbahçe, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka gibi ilçelerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem, yerin 6.44 kilometre derinliğinde meydana geldi.
"3.7 İLE ALAKASI YOK"
Kentte meydana gelen 3.7'lik deprem nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları korkuyu X hesabı üzerinden paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
- "Buca'da çok daha fazlaymış gibi hissettik."
- "Bu nasıl 3.7 abi, deli gibi sallandık."
- "3.7 olduğuna emin miyiz?"
- "3.7 ile alakası yok, kesinlikle daha fazlaydı"
- "Önce telefona uyarı geldi. Bekledim ama hiç hissetmedim. Herkese geçmiş olsun."
Kaynak: Haberler.com / Yaşam