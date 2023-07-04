ABD'den Türkiye'ye dönen emekli adam kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp olan Korhan Berzeg'in dün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarıyla yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, geçen hafta Korhan Berzeg'in Amerika'da yaşayan kızı Sibel, işi sebebiyle yurt dışına döndü. Dün ise Berzeg'in diğer kızı Nisa'nın da yaşadığı İngiltere'ye döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi. Angela Berzeg'in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği öğrenildi.