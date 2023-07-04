89 çırak, 21 usta yetiştirdi: 57 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor

SAKARYA Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 89 çırak, 21 usta yetiştiren 70 yaşındaki Aziz Çelebi, 57 yıllık berberlik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Kaynarca ilçesinde ikamet eden 70 yaşında Aziz Çelebi, 1966 yılında çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 57 yıldır sürdürüyor. Bu süre zarfında 89 çırak, 21 usta yetiştiren Çelebi, mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam ediyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilik unvanına kavuşan Çelebi, aynı zamanda ilçenin Muhrip Gaziler Derneği temsilciliğini yürütüyor.

"Bu zamana kadar 89 çırak, 21 usta yetiştirdim"

Mesleğe 1966 yılında çırak olarak başladığını söyleyen Aziz Çelebi, "Askere gidinceye kadar da çıraklık ile kalfalık dönemim oldu. Askerden döndükten sonra kendime bir dükkan açarak iş hayatına başladım. Bu zamana kadar 89 çırak, 21 usta yetiştirdim. Mesleğimi seviyorum ve 70 yaşındayım halen devam ediyorum. Rahatım ve huzurluyum. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yetiştirmiş olduğum ustalar var. Bunlar hala mesleklerine devam ediyor. Kaynarca'ya geldiklerinde yanıma mutlaka gelirler, bu durum benimde hoşuma gidiyor. Çıraklarımızda buraya geliyor zaman zaman çay eşliğinde sohbet ediyoruz" dedi.