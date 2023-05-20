84 Yaşındaki Ayla Gökengin Şener, 70 Yaşında Müzik Hayalini Gerçekleştirdi

Kocaeli'de yaşayan 84 yaşındaki Ayla Gökengin Şener, müziğe olan aşkı sayesinde çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Genç yaşlardayken ailesinin ve eşinin desteğini alamayan Şener, 70 yaşında bir ilanla koroya katılarak sahnelerde konser vermeye başladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ayla Gökengin Şener, 70 yaşında hayalini gerçekleştirdi. Henüz küçük yaşlardayken şarkı söylemeyi çok seven Şener, konservatuara gitmek istemesine rağmen ailesi buna karşı çıkararak izin vermedi. İçinde büyük ukde kalan Şener, şarkı söylemekten bir an olsun vazgeçmedi. Ayla Şener, gençliğinde Perihan Altındağ Sözeri, Neşe Karaböcek ve Neşecan'ın şarkılarını dinledi ve taklitlerini yaparak kendini geliştirdi. Evlendiğinde de bu konuda eşinin desteğini alamayan Şener, evde şarkı söylemeye devam etti. 45 yıl evli kalan Şener, eşinin vefatından birkaç yıl sonra 70 yaşındayken gördüğü ilanla belediye konservatuarına katıldı. 30 kişilik belediye ekibiyle 15 yıldır konser veren Ayla Şener, şarkı söyleyince gözlerinin içi gülüyor.

"Çok istememe rağmen beni konservatuara yollamadılar"

Müziğe olan ilgisinin nasıl başladığını anlatan Ayla Gökengin Şener, "Küçük yaşlardan beri müziği çok severim. Anneannem ve annem evde keman ve ud çalardı. Duya duya, onların yanında yetiştim. Büyüyünce ailemin bir kısmı konservatuara yollamak istedi, bir kısmı ise istemedi. Ağlamama rağmen konservatuara gidemedim. Yıllar geçti evlendim. Eşim sesimi çok beğenirdi, 'Harcamışlar seni' derdi. Eşime, 'Sen olsan yollar mıydın?' dedim. 'Hayır' deyince konu yine kapandı. Arada akraba düğünü olunca hemen beni çağırılardı, bir şarkı okurdum. Öyle zaman geçti" diye konuştu.

"Koroya başlayalı 15 sene oldu"

45 yıl evli kaldıktan sonra eşinin vefat ettiğini söyleyen Şener, "Eşim vefat ettikten birkaç yıl sonra yolda yürürken ilan gördüm. İlanda şarkı söylemek için talebe arıyorlardı. Sorduğumda her yaştan herkesin koroya katılabileceğini söylediler. 2009 yılında 70 yaşındayken koroya girdim ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Koronun en yaşlı üyesiyim, en genç üyemiz 20 yaşında bile değil. Koroya başlayalı 15 sene oldu" şeklinde konuştu.

"Çocukluk hayalim gerçekleşti"

Yılda 3 kere konser verdiklerini söyleyen Ayla Gökengin Şener, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Aç kalayım, ne olursa olayım ama müzik hayatımda olsun. Gençken sesimi radyo sanatçısı Perihan Altındağ Sözeri'ye çok benzetirdim. Sesimi onun gibi yapardım. Neşe Karaböcek ve Neşecan'ın taklidini yapardım. En sevdiğim şarkı, 'Gözlerimden Yüzün, Kulaklarımdan Sesin Silinmedi Senelerdir.' Bu şarkıyı her okuduğumda rahmetli eşime ithaf ederim. Eşim 2004 yılında vefat etti, 19 yıldır eşimle ayrıyız. Eşimi çok özlüyorum. Müzik benim için mutluluğu, her şeyi ifade ediyor. Gençlerin ailelerine tavsiyem çocuklarının arzularını kırmayın. Eşim bana, 'Keşke seni şarkıcı yapsalardı, şimdi emekli öğretmen olmuştun' derdi" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ